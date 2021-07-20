Житель Котовска получил два года условно за нападение на полицейского

В Котовске вынесли приговор местному жителю, которого признали виновным в нападении на полицейского. Сотрудники ППС задержали нетрезвого мужчину на одной из улиц города и доставили его в местную больницу для прохождения медосвидетельствования. Котовчанин обследование проходить не хотел, пытался покинуть территорию больницы и оказал сопротивление полицейским, которые пытались его удержать, а также оскорблял их. В отношении мужчины возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ и ч.1 ст. 319 УК РФ.

- За совершение противоправных действий в отношении представителей власти, приговором Котовского городского суда преступник осужден к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, - сообщает прокуратура Тамбовской области.