Сотрудникам «Жилищной инициативы – 5» в Тамбове задолжали по зарплате больше 5 миллионов рублей

В прокуратуре Октябрьского района провели проверку соблюдения трудовых прав работников ООО «Жилищная инициатива-5» и нашли нарушения.

По состоянию на 19 мая в организации имелась задолженность по выплате сотрудникам зарплаты за апрель, деньги они должны были получить 15 мая. В общей сложности работникам не выдали 5 342 285 рублей.

- По результатам проверки прокуратурой района 20 мая возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст.5.27 КоАП РФ в отношении ООО «Жилищная инициатива-5», которое рассмотрено, и 17 июня на общество наложен штраф в размере 37 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Тамбовской области.