Тамбовчанка задолжала детям по алиментам больше 600 тысяч рублей

В Моршанском районном отделении судебных приставов на принудительном исполнении находится производство в отношении злостной неплательщицы алиментов. Женщина долгое время не выплачивала деньги на содержание двух своих несовершеннолетних детей. Сумма долга достигла 624 тысяч рублей. Неплательщица при этом нигде не работала и а учете в службе занятости не состояла.

Сначала женщину за неуплату алиментов привлекли к административной ответственности по ст. 5.35.1. КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» и назначили ей наказание в виде 40 часов обязательных работ. Но своего отношения к долгу она не изменила. За повторное правонарушение Моршанский районный суд привлек злостную неплательщицу уже к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ, приговорив к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства.

- Получив уголовное наказание, нерадивая мать оплатила всю сумму задолженности, - рассказали в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.