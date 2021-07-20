На тамбовской трассе легковушка «догнала» «КамАЗ»

Отечественное авто врезалось в едущий впереди "КамАЗ" Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой, помимо взрослых, пострадал 6-летний ребенок, произошла 19 июля в 14 часов 25 минут на 74 километре автодороги «Тамбов-Шацк», проходящей по территории Моршанского района. 65-летний водитель автомобиля «Lada Kalina» не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди «КамАЗ-53212» в составе прицепа «ГКБ-8350», которым управлял 35-летний мужчина, и врезался в большегруз.

В результате аварии травмы получили водитель и пассажиры автомобиля «Lada Kalina»: 51-летняя женщина и 6-летний мальчик, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Раненых доставили в Моршанскую ЦРБ.