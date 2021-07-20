В Тамбове ураган повалил 5 деревьев и около 20 опор линий электропередач

В районе водозаборного узла №6 было повреждено около 20 опор и питающий кабель Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове с 23 часов 19 июля и до глубокой ночи гроза, сопровождавшаяся ураганным ветром, порывы которого достигали до 20 м/с. Это привело к обрыву линий электропередач и прекращению подачи электричества на ряд объектов.

Известно, что в Единую городскую диспетчерскую службу поступило 5 заявок по поваленным деревьями, 2 — по нарушенному электроснабжению, 2 — по уличному освещению.

- В результате непогоды поочерёдно прекращалось электроснабжение нескольких водозаборных узлов, которое оперативно ночью восстановлено. Однако до настоящего время аварийные работы проводятся на линии электропередачи в районе водозаборного узла №6. Здесь, в полях, было повреждено около 20 опор и питающий кабель, что привело к сбою в работе этого ВЗУ, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

В настоящее время специалисты продолжают устранять последствия стихии. К работам привлечены 10 единиц техники и 25 человек. Тамбовчан предупреждают, что на их время в центре города будет слабый напор холодной воды.

Работы на сетях электроснабжения планируют завершить до 14.00.