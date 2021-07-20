В Тамбовской области вьетнамцы шили одежду известных спортивных брендов

В Тамбовской области подвели итоги первого этапа операции «Нелегал-2021», которая прошла с 5 по 12 июля. За время проведения мероприятия на территории области выявили 170 административных правонарушений в сфере миграции, связанных как с нарушением режима пребывания, так и порядка осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами без гражданства. Зарегистрировано 26 фактов фиктивной постановки на учет и регистрации по месту жительства иностранных граждан и лиц без гражданства, ответственность за которые предусмотрена ст. 322.3. и ст.322.2. УК РФ соответственно.

Среди нарушителей – гражданка Узбекистана, которая в нарушении закона работала на центральном рынке Тамбова продавцом фруктов. При этом есть постановление Правительства, которое запрещает иностранным работникам осуществлять розничную торговлю в палатках и на рынках.

В Рассказовском районе полицейские обнаружили граждан Вьетнама, которые занимались производством одежды известных спортивных марок (Fila, Reebok, NewBalanсe), для дальнейшей ее продажи.

- Изъято 711 единиц продукции и 6 клише, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - По данному факту проводится проверка.