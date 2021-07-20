В Тамбове стартовал Кубок России по велоспорту тандем-шоссе

20 июля на лыжном стадионе «В парке «Дружба» стартует Кубок России по спорту слепых спортивная дисциплина – «велоспорт-тандем-шоссе». В соревнованиях примут участие десять спортивных экипажей из Тамбова, Самары, Москвы, Тулы и Рязани. Гонки были включены в календарный план Минспорта России. Они пройдут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм — на свежем воздухе без зрителей.

В областном центре чемпионат России по данному виду спорта проводился пять раз. В эти дни, 20-21 июля, спортсмены разыграют медали Кубка России.

- В первый день соревнований, пройдет гонка с раздельным стартом для мужчин и женщин. Завтра, во второй день соревнований, участники продемонстрируют свое мастерство в гонке-микст, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. – Наш регион на соревнованиях представят три экипажа.