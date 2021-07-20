На улицы Тамбова ежедневно выливают сотни тонн воды

Чтобы тамбовчанам было чуть легче переносить знойную погоду, бригады муниципального предприятия «Спецдорсервис» круглосуточно поливают городские улицы водой. 20 спецмашин курсируют по автомобильным дорогам в разных частях Тамбова в две смены. Первая - с 7 утра до 19 часов, вторая с 19 часов до 7 утра. Большегрузы поливают проезжие части, а техника меньших габаритов – тротуары. За сутки на улицы города выливаются сотни тонн воды. Это помогает пережить жару не только жителям, но и городским дорогам.

- Как только уличный термометр показывает больше + 28, мы начинаем поливать город, чтобы остудить асфальт, чтобы не образовалась колейность на дорогах и не разрушились небольшие отремонтированные участки проезжих частей, - говорит бригадир МБУ «Спецдорсервис» Евгений Шипилов,– Кроме полива, увлажняем те участки дорог, где идет уборка мусора, чтобы рабочие не пылили и не создавали горожанам неудобств.

Сотрудники службы содержания и эксплуатации автомобильных дорог «Спецдорсервиса» будут устраивать освежающий душ для города до тех пор, пока температура воздуха на улице не придет в норму. Небольшое похолодание синоптики прогнозируют уже с 21 июля.