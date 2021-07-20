Коронавирус в Тамбове, последние новости на 20 июля: число заболевших за сутки составило 94 человека

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 20 июля, 36629 человек. 34733 заболевших выздоровели, 656 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 94 новых случая, это на 2 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 35 мужчин и 56 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, а также трое детей от 6 до 13 лет.

- На госпитализации находятся 855 человек, из них диагноз «пневмония» у 785 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.