«Единая Россия» представила механизм стабилизации цен на борщевой набор

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Разработанный партией механизм по снижению цен касается так называемого борщевого набора, куда входят лук, капуста, морковь, свекла и картофель. Также аналогичные меры планируется принять в отношении помидоров и огурцов, сообщает nashgorod.ru.

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак во время совещания о росте цен на овощные культуры рассказал, что за последние два дня партия совместно с регионами собрала предложения по стабилизации ситуации на рынке овощей. Он подчеркнул, что конечная задача состоит именно в снижении цен.

Рабочую группу по решению этого вопроса возглавил член “Единой России” и зампред Госдумы Алексей Гордеев. В состав вошли представители региональных властей, ЕР и торговых сетей. Такие же структуры будут работать во всех регионах.

Гордеев заявил о предложении правительству заключить соглашение о снижении наценки на необходимые продукты между производителями агрокультур и ретейлом. Контролировать процесс должны губернаторы.

«Необходимо организовать поставки сельхозпродукции от производителей для ее реализации на городских рынках и ярмарках напрямую населению. Без посредников. Сделать это на весь сезон уборки урожая текущего года», — сказал Гордеев.

В Кабмине уже поддержали инициативу партии ЕР по увеличению числа ярмарок и ценообразованию на овощи в торговых сетях. Вице-премьер Виктория Абрамченко отметила, что количество ярмарок предлагалось увеличить в конце прошлого года. На инициативу отреагировали 77 регионов.

“Ожидаем, что все регионы активно подключатся к этой работе с необходимой помощью Минпромторга», — сказала она.

Как сообщает сайт ER.ru, правительство уже начало осуществлять мониторинг цен на овощи в регионах. Абрамченко дала поручение Минсельхозу и Минпромторгу помочь нарастить ярмарочную торговлю.

“Тамбовская область является аграрным регионом, наши сельхозпроизводители собирают достаточно высокие урожаи различных культур. Поэтому, конечно, жители справедливо задают вопросы о повышении стоимости продуктов питания. Но, к сожалению, рост цен зависит от большого числа факторов. Мы регулярно поднимаем эту тему на совещаниях с руководителями управлений и муниципалитетов. Каждую неделю я получаю мониторинг динамики цен на 385 объектах торговли. Благодаря федеральной поддержке нам в целом удается сдерживать цены на социально значимые товары. Кроме того, некоторые торговые площадки в этом году сами приняли решение о нулевой наценке на ряд товаров первой необходимости.

Тем не менее общероссийская тенденция роста цен продолжается. Поэтому важно принимать оперативные меры. Объединив инициативы Правительства РФ, экспертного сообщества, регионов и «Единой России», уверен, можно решить проблему”, - сказал Александр Никитин, глава администрации Тамбовской области, секретарь регионального отделения «Единой России».