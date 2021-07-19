56 тысяч тамбовчан ждут очереди на вакцинацию

По данным начальника управления здравоохранения области Марины Лапочкиной, уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Тамбовской области остается на 9% ниже среднероссийского, однако эпидемиологическую ситуацию оценивает как напряжённую: за последнюю неделю ежедневная заболеваемость стабилизировалась на высоких цифрах от 80 до 100 человек.

За неделю зафиксирован 61 завозной случай коронавируса, что вдвое больше, чем за предыдущую неделю. Коронавирусы выявлены у прибывших из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Крыма, Иркутска, Кипра, США, Узбекистана, Таджикистана.

Уровень заболеваемости выше среднеобластного наблюдается в 10 муниципалитетах. Превышение в полтора раза — в Уварово, Знаменском и Токаревском районах. Фиксируются очаги заболевания в организованных коллективах. Среди новых организаций - Сбербанк, Росхимзащита, ТГУ им. Державина.

Число получивших прививку по области превысило 42 процента от подлежащего вакцинации населения. Поступаемая в регион вакцина расходуется быстро. По темпам ее использования Тамбовщина на 8-м месте в России. В воскресенье поступило 11400 доз.

За неделю на 25 тысяч выросла очередь в листе ожидания, в ней уже более 56 тысяч человек.

- Выявилась закономерность: в субботу и воскресенье тамбовчане предпочитают отдыхать, мало кто приходит в поликлинику сделать прививку, несмотря на то, что повсеместно процедурные кабинеты работают, - говорит Марина Лапочкина.

Появилась информация об эффективности вакцинации. По данным Роспотребнадзора в Тамбовской области среди привитых от коронавирусной инфекции выявлено 130 заболевших, что составляет всего лишь 0,09%. Причем 113 из них инфицированы после первой вакцинации и только 17 человек после второй.