Тамбовчанина избили и ограбили трое жителей Оренбурга, работающие в нашем городе на стройке

Грабителей удалось быстро найти и задержать Фото: УМВД России по Тамбовской области

В ночь с 15 на 16 июля в Тамбове произошел грабеж. В отдел полиции № 2 УМВД по городу Тамбову обратился мужчина, который рассказал, что возвращался с работы в районе пересечения улицы Магистральной с улицей Авиационной, в безлюдном месте за ним стали идти трое неизвестных, которые догнав мужчину, избили его и забрали сумку с личными вещами и банковской картой.

На место грабежа выехала следственно-оперативная группа, полицейские обнаружили следы преступников, и установили, в каком направлении они скрылись. С ближайших к месту преступления камер видеонаблюдения изъяли запись. После ее изучения выяснилось, что преступники передвигались на белом автомобиле «Лада Веста». По номеру полицейские нашли водителя. Он пояснил, что работает таксистом и в ночь ограбления действительно подвозил троих незнакомцев. Мужчина рассказал, как они выглядели.

Вскоре сотрудники уголовного розыска нашли трех уроженцев города Оренбурга, которые сознались в грабеже и вернули владельцу сумку с личными вещами и банковской картой. Установлено, что грабители работали в Тамбове на стройке.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.161 УК РФ «Грабеж», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.