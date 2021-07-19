Котовчанка нашла на улице потерявшегося двухлетнего малыша

Торжественное награждение
В Котовске местной жительнице Ольге Аванесовой, нашедшей потерявшегося ребенка, вручили Благодарственное письмо. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Инцидент произошел чуть больше месяца назад. Рано утром, 13 июня, на улице Пархоменко женщина нашла двухлетнего мальчика, который был без родителей.
Котовчанка взяла ребенка и направилась с ним в церковь, предварительно позвонив в полицию. Спустя пару часов стали известны обстоятельства пропажи малыша. Как оказалось, мальчик самостоятельно ушел из дома.
- Мальчик очень активный, его даже на руках трудно удержать. Пока Ольга Ильинична пыталась его догнать, она оступилась и сломала руку, но это не помешало ей позаботиться о ребенке и не допустить, чтобы с малышом случилась какая-либо беда, - сказал полковник Сергей Коломоец.
Фото: prokotovsk.info