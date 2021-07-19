Роспотребнадзор не рекомендовал купаться на семи пляжах Тамбовской области

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области опубликовало данные очередного мониторинга качества воды на пляжах региона. По состоянию на 19 июля, семь мест для купания не прошли проверку:

- канал реки Цны, пляж «Парус» (левый берег канала реки Цны, в районе кафе «Парус», ул. Набережная, 14);

- пляж «Детский», (правый берег канала реки Цны в районе парка «Дружбы», вблизи «Тезикова моста»);

- пляж «Пригородный» (река Цна в районе МНТК «Микрохирургия глаза им. акад.С. Федорова»);

- река Цна, Тамбовский район, с.Бокино;

- река Цна, СНТ «Эльдорадо», Покрово-Пригородный сельсовет, Тамбовский район;

- река Цна, пляж «Козий луг», г.Котовск, Тамбовская область;

- река Цна, пляж «Центральный», г.Котовск, Тамбовская область.

Специалисты управления не рекомендуют использовать эти пляжи для купания, т.к. они не соответствуют гигиеническим нормативам.