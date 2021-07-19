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Общество19 июля 2021 17:00

Роспотребнадзор не рекомендовал купаться на семи пляжах Тамбовской области

Вода в этих местах для купания не соответствует санитарным нормам
Ксения АЛЕШИНА
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Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области опубликовало данные очередного мониторинга качества воды на пляжах региона. По состоянию на 19 июля, семь мест для купания не прошли проверку:

- канал реки Цны, пляж «Парус» (левый берег канала реки Цны, в районе кафе «Парус», ул. Набережная, 14);

- пляж «Детский», (правый берег канала реки Цны в районе парка «Дружбы», вблизи «Тезикова моста»);

- пляж «Пригородный» (река Цна в районе МНТК «Микрохирургия глаза им. акад.С. Федорова»);

- река Цна, Тамбовский район, с.Бокино;

- река Цна, СНТ «Эльдорадо», Покрово-Пригородный сельсовет, Тамбовский район;

- река Цна, пляж «Козий луг», г.Котовск, Тамбовская область;

- река Цна, пляж «Центральный», г.Котовск, Тамбовская область.

Специалисты управления не рекомендуют использовать эти пляжи для купания, т.к. они не соответствуют гигиеническим нормативам.