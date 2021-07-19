В Тамбове к 205-летию памяти Гавриила Державина заработает выставка

20 июля в Музейно-выставочном центре области состоится открытие необычной выставки - «Ода «Бог». Поэзия и каллиграфия». Она приурочена к 205-летию памяти Гавриила Романовича Державина (1743-1816) и связана с написанной им в 1784 году одой «Бог», которая по количеству переводов на разные языки мира стоит на втором месте после Библии. Экспозицию представит Санкт-Петербургский Центр искусства каллиграфии при поддержке регионального управления культуры и архивного дела и областного краеведческого музея.

Педагоги и ученики Центра искусства каллиграфии «От АЗА до ИЖИЦЫ» неоднократно выполнявшие разнообразные тематические проекты различной сложности поддержали идею отметить дни памяти Державина написанием фрагмента оды «Бог» на разных языках и разными видами письма.

- Работа была сложной, коллегиально обсуждался каждый эскиз, каждый этап выполнения оригинала. По своему содержанию это произведение занимает особое место в русской поэзии. Ода «Бог» равноценна глубокой молитве отшельника и, поэтому написание оды требовало от каллиграфа особого отношения и состояния, соответствующего высоте слога поэта, - отмечают авторы проекта.

Гости выставки смогут оценить творческие усилия каллиграфов и увидеть, как с помощью пера и пластики букв раскрывается глубокий духовный и философский смысл оды «Бог».