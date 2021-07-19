За выходные на Тамбовщине утонули 7 мужчин

В жаркие выходные число трагедий на воде резко выросло Фото: СУ СК России по Тамбовской области

За прошедшие выходные в Тамбовской области произошли сразу семь трагедий на воде. В субботу и воскресенье столбик термометров превышал 30 градусов и спасение от зноя люди искали у воды. В результате в водоемах области утонули шесть мужчин. По данным СУ СКР по Тамбовской области, несчастные случаи произошли в водоёмах, расположенных в Жердевском, Тамбовском, Гавриловском районах, в Тамбове и Моршанске. Так, 18 июля в Жердевском районе из реки Савала у села Бурнак водолазы извлекли из воды тело 36-летнего мужчины. Накануне вечером он пришел на пляж вместе с друзьями, отправился в воду, но вернуться на берег не смог.

17 июля в Моршанске, в реке Лештафка погиб 64-летний мужчина. Он отправился купаться, но долго не возвращался. На поиски мужчины отправилась его сожительница, самостоятельно отыскать гражданского мужа она не смогла. К поискам привлекли водолазов, которые извлекли тело из воды. 18 июля в Моршанске в воде нашли ещё одно тело, утонул 35-летний мужчина. Еще одна трагедия произошла в пруду Аэродромный, расположенного недалеко от села 2-я Гавриловка. По предварительным данным 37-летний мужчина отправился в воду, будучи нетрезвым и утонул.

Тела двоих мужчин извлекли из пруда Шалыга в Тамбовском районе. Один из погибших, 58-летний мужчина приехал к водоёму с ночёвкой вместе со своей семьей, отправился купаться, а утром 18 июля его нашли в пруду мёртвым. В этом же водоёме нашли тело 70-летнего пенсионера. Мужчина приехал на пруд с компанией знакомых, утром 18 июля он отправился ловить рыбу, спустя некоторое время приятель нашел его труп в воде.

В ночь с 17 на 18 июля в полицию поступило сообщение об исчезновении 35-летнего мужчины, который отдыхал со знакомыми на берегу Ласковского карьера. Последнее, что видели приятели - это как их друг пошел в сторону воды. Утром тело мужчины нашли в воде.

- По всем фактам гибели людей на воде следователи проводят проверки, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.

Всего с начала купального сезона в Тамбовской области утонули 23 человека. Резкий рост таких трагедий зафиксировали с 21 по 27 июня. За этот период на воде погибли 12 человек.