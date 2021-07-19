Фонтан на набережной Мичуринска изменил график работы

Фонтан будет "петь" каждый день

Плавающий фонтан, установленный в наукограде в районе центрального моста, будет радовать жителей и гостей Мичуринска 7 дней в неделю. Если раньше он работал в «поющем» режиме только в выходные дни, то теперь он будет доступен для отдыхающих ежедневно с 21 до 23 часов.

Динамический режим, в котором водные картины из запрограммированного набора сменяют друг друга через определенные промежутки времени, работает по прежнему графику: с 12 до 21 часа ежедневно.

- Работы по благоустройству набережной в городе продолжаются, уже в этом году здесь сомкнется цепочка пешеходных дорожек между центром наукограда и набережной, обновится стадион, появится освещение, скейт-парк, новая зона для кросс-фита и небольшая стоянка, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска.

Фото администрации Мичуринска