Тамбовчан обзванивают лжесотрудники МФЦ

В последнее время тамбовчан обзванивают люди, представляющиеся сотрудниками МФЦ, с предложением сменить на портале государственных услуг Российской Федерации (https://www.gosuslugi.ru) номер телефона. В уполномоченном МФЦ Тамбовской области предупреждают: указанные действия являются мошенническими.

Сотрудники МФЦ не осуществляют обзвон граждан по этому вопросу. Тамбовчан призывают к внимательности, напоминая: не следует сообщать посторонним лицам свои персональные данные.

- Только при личном посещении многофункциональных центров региона можно зарегистрироваться, подтвердить личность, восстановить доступ, удалить учетную запись гражданина в единой системе идентификации и аутентификации для дальнейшего получения услуг в электронном виде с помощью портала госуслуг, - напоминают в пресс-службе администрации Тамбовской области.