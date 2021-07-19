Тамбовчанин угнал мопед, когда его владелец ненадолго отлучился

В селе Вторые Левые Ламки Сосновского района 16 июля произошел угон. 31-летний мужчина оставил без присмотра на одной из улиц свой мопед марки «Альфа 50 СС» и ненадолго отлучился. Когда местный житель вернулся, то обнаружил пропажу своего транспортного средства. Потерпевший обратился в полицию.

В ходе розыска полицейские задержали 23-летнего жителя села Нижняя Ярославка. Похищенный мопед был изъят. Стражи порядка вернули двухколесный транспорт законному владельцу. Задержанного доставили в отделение полиции. Молодой угонщик дал признательные показания.

- Ведутся мероприятия по документированию его преступной деятельности. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.