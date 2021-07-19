Пять человек получили травмы в аварии на Тамбовщине

В ДТП получили травмы пять мужчин Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Пять человек пострадали в аварии, которая произошла 17 июля в 22 часа 25 минут на 79 км автодороги Тамбов-Пенза-Инжавино-Уварово Уваровского района. 41-летний мужчина, управляя автомобиля «Деу Нексия» не справился с управлением, его автомобиль опрокинулся в кювет. В результате ДТП пострадал водитель и четыре пассажира, двое 24-летних мужчин и 30, 37 лет.

- Пострадавшие доставлены в Центральную районную больницу Уварово с ранениями различной степени тяжести, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.