Коронавирус в Тамбове, последние новости на 19 июля: число заболевших за сутки составило 96 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 19 июля, 36535 человек. 34650 заболевших выздоровели, 656 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 96 новых случаев, это на 4 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 36 мужчин и 49 женщин в возрасте от 19 лет до 81 года, а также 11 детей от 2 до 16 лет.

- На госпитализации находятся 853 человека, из них диагноз «пневмония» у 806 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.