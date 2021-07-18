100 тамбовчан заразились коноравирусом за сутки

Прирост зараженных за минувшие сутки в Тамбовской области составил 100 человек. Среди новых случаев: 48 мужчин, 50 женщин и двое детей (мальчик 11 лет, девочка 15 лет). Возраст взрослых заболевших от 18 до 93 лет. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса увеличилось до 36 439.

34 615 пациентов выздоровели: 16 220 выписали из стационара, 18 395 сняли с амбулаторного наблюдения. Госпитализированы 823 человека, из них диагноз «пневмония» у 784. На домашнем карантине находятся 1737 тамбовчан (из них подтвержденных случаев – 345, они входят в общее количество). Сняты с наблюдения на дому – 54 714. Выписаны из больниц – 22 886.

По состоянию к 18 июля, первый этап иммунизации от коронавируса прошли 213 421 человек или 98,5% от полученной вакцины (42,5% от подлежащего населения). Две прививки сделали 153 037 пациентов.