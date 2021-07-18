Грозы и сильный ветер ожидаются в Тамбовской области

Фото из архива. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Об ухудшении погоды на территории Тамбовской области 18 июля сообщают синоптики. По данным местного гидрометцентра, в регионе ожидаются грозы, местами усиление северного ветра. Порывы достигнут 17 м/с.

Спасатели напоминают, что при грозе нужно закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Во время ударов молнии не стоит подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, окнам. Выключите телевизор, радио и другие электроприборы. Если вы находитесь в водоеме, выйдите из воды, отойдите от берега, спуститесь с возвышенного места в низину.

При усилении ветра водителям и пешеходам стоит быть предельно осторожными. Особое внимание обращайте на провода линий электропередачи, контактных сетей электротранспорта, на ветки деревьев.

В случае ЧП звоните по единому номеру вызова экстренных служб «112».