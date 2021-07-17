Грабитель отобрал у тамбовчанина телефон

27 июня на улице Мичуринской у дома №46 у 37-летнего тамбовчанина под угрозой отобрал телефон неизвестный мужчина. Получив мобильный, грабитель убежал. Владелец гаджета обратился в полицию. следственно-оперативная группа выехала на место преступления, сотрудники опросили жители ближайших домов и изъяли документация на смартфон.

Спустя некоторое время сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего жителя улицы Физкультурников областного центра, который подходил под ориентировку. В грабеже мужчина сознался. Изъять телефон марки «Honor» не удалось, так как преступник продал его неизвестным.

- Мужчине придется возместить потерпевшему причиненный материальный ущерб, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».