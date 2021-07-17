Сайт Госуслуг оповещает тамбовчан о двухмесячном отключении горячей воды

Сайт Госуслуг оповещает тамбовчан о длительном, больше двух месяцев, плановом отключении горячей воды в разных районах Тамбова. Массовые жалобы от горожан с приложенными скриншотами сообщений поступают в мэрию.

- Эта информация не соответствует действительности, - говорит врио главы города Максим Косенков. - Сроки отключений, указанные на скриншотах, превышают два месяца, что по определению не может являться правдой. В настоящее время такие сообщения пришли с указанием следующих адресов: ул. Ф. Энгельса, 5, Астраханская, 261, Московская 2а - отключения по этим адресам не планируются вовсе.

Администрация города Тамбова намерена связаться с администрацией сервиса «Госуслуги» для прояснения этого вопроса. Горожанам напоминают, что оповещения о всех плановых отключениях должны проводить управляющие компании во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями. Такая информация размещается на досках объявлений многоквартирных домов. Эти сведения также размещаются в официальных группах Центральной городской диспетчерской в социальных сетях. Уточнить все необходимые вопросы, связанные с плановыми отключениями, с видом и сроками работ всегда можно в диспетчерских службах своей управляющей компании, ресурсоснабжающих организаций, а также Центральной городской диспетчерской по телефону 72-03-39.