В Тамбовской области ребенка-сироту обеспечат квартирой по решению суда

В прокуратуру Советского района обратился житель Тамбова, который имеет право на жилье как ребенок-сирота. Он признан нуждающимся в жилом помещении и стоит в очереди.

По заключению комитета по охране здоровья населения и социальному развитию администрации г. Тамбова установлен сейчас мужчина живет в комнате площадью 12 кв. м., где помимо него прописаны еще шесть человек.

- Прокурором района в защиту его прав в Октябрьский районный суд г. Тамбова было направлено для рассмотрения исковое заявление с требованиями предоставить благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Решением суда от 15 июля исковое заявление рассмотрено и удовлетворено. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры района.