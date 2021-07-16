Тамбовские росгвардейцы обезвредили гранату, найденную на Бокинских прудах

Находкой оказалась ручная противопехотная оборонительная ударно-дистанционная граната

Взрывотехники ОМОН регионального управления Росгвардии обезвредили боеприпас, который нашли на территории Бокинских прудов в Тамбовского районе. По словам местных жителей, внешне он был похож на ручную гранату.

- На место происшествия была направлена инженерно-техническая группа ОМОН регионального управления Росгвардии. В ходе осмотра специалисты идентифицировали предмет как гранату РГО со следами коррозии, - сообщили в ведомстве.

Взрывотехники вывезли гранату в безопасное место и уничтожили.

Фото: Росгвардия, Тамбовская область