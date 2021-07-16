На западе Тамбова произошла коммунальна авария

При проведении земляных работ на сетях теплоснабжения 15 июля, вечером, был поврежден участок магистрального водовода холодного водоснабжения в районе стадиона «Локомотив».

Как сообщает ЦГДС, тамбовский ""Водоканал" оперативно организовал ремонтные работы. На время их проведения остановлено водоснабжение в границах улиц Фрунзе-Солнечная-Гастелло-Летный переулок.

Для устранения повреждения на место было направлено шесть единиц техники и 12 специалистов. Водоснабжение обещают восстановить после завершения работ.

Для жителей Советского района города организован подвоз воды по следующим адресам: Физкультурников/Солнечная; Гастелло,54; Летный пер./Фрунзе; Добролюбова/Ревтрудовская.