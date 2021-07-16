В Тамбове осудили водителя «Nissan Murano», который сбил толпу пешеходов на тротуаре

Момент ДТП Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбове суд вынес приговор по резонансному уголовному делу о ДТП, которое произошло 26 ноября 2019 год. На перекрестке улиц Советская и Астраханская в этот день, около шести часов вечера, столкнулись два автомобиля: внедорожник «Nissan Murano» и «ВАЗ-2110».

Иномарка, за рулем которой находился 37-летний мужчина, двигалась в сторону стадиона «Динамо» по улице Советской. Нарушив ПДД, водитель внедорожника выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с «десяткой» под управлением 23-летнего парня, который в этот момент поворачивал налево с улицы Советской в сторону улицы Астраханской.

После столкновения внедорожник вылетел на тротуар, где стояли пешеходы и ждали зеленого сигнала светофора, чтобы перейти дорогу. «Ниссан» сбил 82-летнюю пенсионерку, она скончалась на месте аварии. Еще одному пешеходу причинен тяжкий вред здоровью, а пять пешеходов получили легкие травмы и ссадины.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Полицейскими были опрошены свидетели, собраны улики и доказательства совершения преступления, назначены и проведены судебная автотехническая, видеотехническая и медицинская экспертизы.

По окончании расследования уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд Ленинского района города Тамбова для рассмотрения по существу.

- Суд признал 37-летнего тамбовчанина виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, и назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно и лишения прав на управление транспортным средством на срок в один год, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.