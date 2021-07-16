Мичуринский футболист будет играть в испанском клубе «Вильярреал»

Никита Иосифов Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

20-летний футболист из наукограда Никита Иосифов подписал контракт сроком на 5 лет с одним из клубов Европы. Юноша стал игроком испанского «Вильярреала». Свою карьеру спортсмен начал в Мичуринской ДЮСШ под руководством тренера Владимира Парусова. Заниматься футболом парень начал с 9 лет.

По словам первого тренера Никиты, несмотря на юный возраст, мальчик проявил недюжинное трудолюбие. Результатом усиленных индивидуальных тренировок стал успешный просмотр в футбольной академии московского «Спартака».

- Там Никита выступал в юношеской Лиге чемпионов. В 2018-м Иосифов перешел в «Локомотив», а спустя два года дебютировал за основную команду. В сборной России до 18 лет футболист провел 10 игр, забив 4 гола, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.