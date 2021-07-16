В Тамбовской области к газу подключат больше 18 тысяч домов

В стране стартовала программа догазификации. Для ее реализации в Тамбовской области была проведена инвентаризация домовладений. По ее итогам 18038 домовладений в 563 населенных пунктах региона по техническим параметрам имеют возможность выполнения бесплатного технологического присоединения к существующим уличным газораспределительным сетям.

Организационную работу проводит региональный штаб по газификации Тамбовской области. Члены штаба курируют работу по подготовке Плана-графика догазификации индивидуальных жилых домовладений в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств людей, данные для которого собирают муниципалитеты совместно с газораспределительными организациями. До 1 августа этого года график направят в АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации».

- Догазификация распространяется на населенные пункты, в границах которых есть газораспределительные сети, - напоминает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Сроки реализации проекта будут установлены правилами подключения в зависимости от расстояния и необходимых для такого подключения мероприятий, а также в рамках план-графика.