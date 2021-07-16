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Происшествия16 июля 2021 14:21

Экс-сотрудника «Тамбовских коммунальных систем» оштрафовали за незаконное получение 50 тысяч рублей

Мужчину признали виновным в коммерческом подкупе
Ксения АЛЕШИНА
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Вынесено судебное решение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника АО «Тамбовские коммунальные системы», обвиняемого в совершении преступления по ч. 6 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп».

Как установили следствие и суд, 1 марта этого года начальник одного из подразделений ресурсоснабжающей организации незаконно получил 50 тысяч рублей через посредника, действовавшего в интересах коммерческой фирмы за подготовку и выдачу технической документации для заключения договора холодного водоснабжения и водоотведения между данной организацией и АО «ТКС». Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Тамбовской области.

- По результатам рассмотрения уголовного дела суд назначил фигуранту меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 70 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.