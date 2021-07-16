На Тамбовщине осудили троих жителей Мордовии, которые напали на сторожа и угнали из агрофирмы «КАМАЗ»

Полицейским пришлось выезжать в служебную командировку, чтобы задержать преступников Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбовской области трое жителей республики Мордовия осуждены за совершение грабежа с хищением «КАМАЗа». Ночью, 28 августа прошлого года, на сторожа агрофирмы, расположенной в селе Вторые Левые Ламки Сосновского района, было совершено нападение.

Двое неизвестных мужчин в масках связали его и украли грузовик, который буквально три недели назад агрофирма приобрела по лизингу за 5,5 миллионов рублей. Сторож смог самостоятельно освободиться и сообщил о преступлении в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3. ст. 161 УК РФ «Грабеж». В ходе розыска полицейским удалось вычислить автомобиль, на котором передвигались злоумышленники. Это был внедорожник «Рендж Ровер» с номерами московского региона. Как было установлено позже, эту машину видели жители Сосновского района несколько раз за неделю до совершения преступления.

Позже полицейские установили, что автомобилем управлял житель республики Мордовия, а в салоне находилось двое его знакомых. Сосновские оперативники вместе с сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД области при поддержке спецназа «Гром» выехали в служебную командировку на территорию Мордовии, где задержали всех троих подозреваемых, после чего доставили их в Сосновский район для дальнейших разбирательств.

- При опросе подозреваемые признались в совершении преступления и показали место, где спрятали похищенный «КАМАЗ». В дальнейшем мужчины собирались реализовать его по поддельным документам. Трое мужчин по решению суда были арестованы и помещены в следственный изолятор, где находились весь период расследования уголовного дела, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Похищенный грузовик полицейские перегнали из Мордовии обратно на территорию агрофирмы в Сосновском районе и передали директору предприятия.

После окончания расследования уголовного дела его направили в суд Сосновского района для рассмотрения по существу. Суд признал трех жителей республики Мордовия виновными в совершении грабежа и назначил каждому из них по четыре года колонии.