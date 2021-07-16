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Происшествия16 июля 2021 11:00

50-летний тамбовчанин отправился на рыбалку и утонул в пруду

Тело мужчины нашел в воде его отец
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Обстоятельства трагедии устанавливают следователи

Обстоятельства трагедии устанавливают следователи

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Утром 15 июля в пруду села Васильевка Токаревского района обнаружено тело 50-летнего мужчины. Погибшим оказался житель соседнего села, который приехал к водоему на рыбалку. Утром мужчина должен был вернуться домой, но так там и не появился. На его поиски отправились родственники. Нашел тело отец погибшего. Приехав к пруду мужчина обнаружил вещи сына, его мотоцикл, а вскоре нашел в воде труп. О случившемся он сообщил в полицию.

- Обстоятельства и причины гибели мужчины устанавливают следователи Жердевского МСО СУ СК по региону, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.