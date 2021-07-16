В Тамбове из-за столкновения иномарки и автобуса в салоне пострадали два пассажира

Иномарка протаранила автобус Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы пассажиры автобуса, произошла 15 июля в 16 часов 45 минут в районе дома № 9 ул. Пионерской города Тамбова. 63-летний мужчина за рулем автомобилем «TOYOTA LAND CRUISER» врезался двигавшийся в попутном направлении в левом ряду автобус «ЛИАЗ-525653» под управлением 43-летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две пассажирки автобуса 62 и 33 лет, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.