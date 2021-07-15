В Тамбовской области больше месяца идут поиски 86-летней пенсионерки

Нина Петровна Тюленева Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

На Тамбовщине следователи разыскивают 86-летнюю Тюленеву Нину Петровну. Утром, 6 июня 2021 года, она ушла из дома по улице Центральной поселка Советский Бондарского района и до сих пор не вернулась.

Приметы: на вид 80-85 лет, рост 170-175, плотного телосложения, волосы седые.

Была одета: шапка зеленого цвета, пальто черное, черная длинная юбка, калоши черные утепленные.

- Всех, кто обладает информацией о месте возможного нахождения Тюленевой Н.П. или обстоятельствах ее исчезновения, просьба обратиться по телефону 8-915-670-86-14 (дежурный по следственному управлению), - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.