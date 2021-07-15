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Общество15 июля 2021 17:21

Сильная жара продержится в Тамбовской области до 19 июля

Ожидается до +35 градусов
Ксения АЛЕШИНА
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По данным Тамбовского Гидрометцентра, c 15 по 19 июля на территории региона ожидается повышение температуры воздуха на 7° выше климатической нормы. Согласно прогнозу синоптиков, в эти дни будет стоять до +35 градусов жары.

Региональное управление МЧС напоминает тамбовчанам о соблюдении мер предосторожности: поддерживать прохладную температуру воздуха дома, не оставлять детей и животных в припаркованных транспортных средствах, пить достаточно жидкости, на улице надевать головной убор и солнцезащитные очки, и т.д.

О происшествиях сообщайте по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112» или на Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Тамбовской области 8(4752)72-99-50.