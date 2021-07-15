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Происшествия15 июля 2021 16:17

В Тамбове из торговых точек на Центральном рынке изъяли 360 пачек контрафактных сигарет

Табачная продукция была направлена на экспертизу
Ксения АЛЕШИНА
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На этой неделе полицейские проверили торговые точки, расположенные на Центральном рынке города Тамбова. За два дня на улицах Коммунальной и Красной стражи порядка выявили деятельность четырех павильонов, где продавались сигареты с признаками контрафакта. Продавцы не смогли предоставить сопроводительные документы на реализуемый товар.

- Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 360 пачек сигарет известных мировых брендов, которые направлены на экспертизу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение о привлечении продавцов и индивидуальных предпринимателей к ответственности в соответствии с действующим законодательством.