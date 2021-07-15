В Тамбове из торговых точек на Центральном рынке изъяли 360 пачек контрафактных сигарет

На этой неделе полицейские проверили торговые точки, расположенные на Центральном рынке города Тамбова. За два дня на улицах Коммунальной и Красной стражи порядка выявили деятельность четырех павильонов, где продавались сигареты с признаками контрафакта. Продавцы не смогли предоставить сопроводительные документы на реализуемый товар.

- Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 360 пачек сигарет известных мировых брендов, которые направлены на экспертизу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение о привлечении продавцов и индивидуальных предпринимателей к ответственности в соответствии с действующим законодательством.