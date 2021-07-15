Пьяная тамбовчанка угнала внедорожник у родственника и поехала кататься

В дежурную часть полиции по Инжавинскому району 13 июля поступила информация об угоне автомобиля «Шевроле Нива». Накануне автоинспекторы во время несения службы в селе Карай-Салтыково заметили похожую машину, за рулем которой находилась женщина. Сотрудников ДПС насторожила неадекватная манера вождения автоледи.

В дальнейшем была установлена ее причастность к угону внедорожника. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина решила покататься на автомобиле, принадлежащем ее родственнику.

За вождение автомобиля в нетрезвом состоянии ее ждет административное наказание. Причем автоледи ранее и вовсе была лишена водительских прав, за это ее осудили и арестовали на 15 суток.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемой грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.