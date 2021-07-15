Суд третьей инстанции подтвердил законность запрета в 2020 году на проведение фестиваля «Чернозём» в Тамбовской области

8 июля в Арбитражном суде Центрального округа в городе Калуге рассмотрели 8 кассационную жалобу организатора рок-фестиваля фестиваля «Чернозем» ООО «Синергия», оспаривавшего правомерность постановления заместителя главного государственного санитарного врача по Тамбовской области Галины Толстовой «О запрете проведения на территории Тамбовской области массового мероприятия - рок-фестиваля «Чернозем» 2020», отказал истцу в заявленных требованиях.

По мнению суда кассационной инстанции, оспариваемое постановление было вынесено в пределах компетенции и в интересах сохранения стабильности санитарно-эпидемиологического благополучия населения региона.

- Ранее аналогичные выводы сделали в Девятнадцатом Арбитражном апелляционным судом (г. Воронеж) и Арбитражном суде Тамбовской области, - сообщает региональное управление Роспотребнадзора.