В Тамбове появится центр онкологической помощи

В Тамбовской области в этом году планируют отремонтировать девять поликлиник, в том числе и первую поликлинику клинической больницы №3 имени И.С. Долгушина города Тамбова. На ремонт помещений под размещение центра амбулаторной онкологической помощи для оказания медицинской помощи больным по профилю «онкология» направлено более 5 миллионов рублей. На данный момент ремонтные работы выполнены на 75 процентов.

- Соблюдение сроков проведения ремонтных работ, их качество находится на постоянном контроле специалистов регионального управления здравоохранения, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В частности, вместе с руководством больницы, подрядной организации они обсудили дизайн-проекты помещений, маршрутизацию пациентов и логистику оказания первичной медико-санитарной помощи.