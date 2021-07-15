34-летний тамбовчанин пойдет под суд за половую связь со школьницей

В Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины, который обвиняется в преступлении по ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

По версии следствия, в мае этого года на сайте знакомств он познакомился с девушкой из другого города Тамбовской области и договорился с ней о встрече. Приехав к ней, мужчина пригласил ее покататься на автомобиле, после чего предложил поехать к нему в гости. У себя в квартире фигурант вступал с девушкой в половую связь. При этом во время общения подросток рассказывала новому знакомому, что ей 15 лет, и она учится в школе.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Максимальное наказание по ч. 1 ст. 134 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.