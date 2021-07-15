Три человека пострадали в аварии на ул. Гайдара в Тамбове

В ДТП получили травмы пожилой мужчина и две женщины Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с тремя пострадавшими произошла 14 июля в 19 часов 30 минут в районе дома 79 на улице Аркадия Гайдара города Тамбоа. 23-летняя девушка, управлявшая автомобилем «ВАЗ 2114» при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке столкнулась с «Рено Аркана», за рулем которого был 68-летний водитель.

- В результате ДТП травмы получили три человека – водитель и 64-летняя пассажирка иномарки, а также водитель «ВАЗ», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.