46-летний тамбовчанин опрокинулся на мопеде

В аварии мужчина получил травмы Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы водитель мопеда, произошла 14 июля в 10 часов 20 минут на 2 км 300м автодороги Платоновка-Саюкино проходящей по территории Расказовского района. 46-летний мужчина, управлявший мопедом «Дельта» без номеров не справился с управлением и опрокинулся.

- В результате водитель получил повреждения, но от поездки в медицинское учреждение для обследования отказался, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.