Коронавирус в Тамбове, новости на 15 июля: за сутки заболели 94 человека

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 15 июля, достигло 36144 человек. Из них выздоровели 34360 человек, 644 тамбовчанинина умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 94 жителей региона, это на 3 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 32 мужчины и 58 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, а также четверо детей от 1 года до 15 лет.

- На госпитализации находятся 824 человеак, из них диагноз «пневмония» у 763 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.