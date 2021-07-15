В Тамбовской области загорелся дом-интернат для пожилых людей и инвалидов

Пожар возник поздней ночью Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

В 0 часов 40 минут в ГУ МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о пожаре в Сосновском доме-интернате для пожилых людей и инвалидов, который расположен в рабочем поселке Сосновка.

- В 0 часов 42 минуты первое пожарное подразделение от ПЧ-30 прибыло к месту происшествия, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области. – Очаг возгорания оказался в комнате на 1 этаже, его площадь составила 4 квадратных метра. В 0 часов 46 минут пожар локализован на той же площади. В 0 часов 52 минуты ликвидировали открытое горение.

Персонал и постояльцы 1 этажа – это 30 человек - самостоятельно смогли покинуть помещение до прибытия пожарных подразделений. В пожаре пострадал один человек, он находится в больнице.

Всего к тушению пожара привлекалось 13 человек личного состава и 6 единиц техники, в том числе от МЧС России 7 человек и 3 единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.