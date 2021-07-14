Специалисты не нашли нарушений в работе разместившегося в Тамбове цирка, который выгуливал слонов прямо на улице

В управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провели проверку «Международного цирка братьев Гертнер», который сейчас разместился в Тамбове в гипермаркета «Магнит». В ведомство поступило несколько обращений от жителей домов, расположенных рядом с гастролирующим цирком, о гуляющих без сопровождения слонах за территорией ограждения.

- На основании поступивших обращений специалисты инициировали административное расследование, - сообщает управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. - В ходе мероприятия, были проверены условия содержания животных, состояние их здоровья и рацион питания. Установлено, что животные находятся в удовлетворительном состоянии, требования ветеринарного законодательства соблюдаются, документация соответствует действительности.