Хоккейный клуб «Тамбов» получил новое спортоборудование

В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» хоккейный клуб «Тамбов» закупил новое оборудование: современную льдозаливочную машину, новый спортинвентарь и тренажеры. На это из федерального и регионального бюджетов было выделено более 25 миллионов рублей.

— Для нас это очень нужное приобретение. Современная льдозаливочная машина необходима для подготовки качественного льда во время проведения игр и массового катания. В ледовом дворце спорта «Кристалл» в Тамбове, и на ледовой арене в Мичуринске мы регулярно принимаем матчи официальных всероссийских соревнований, первенств России — к качеству льда на таком уровне предъявляются особые требования, — сказал директор клуба Сергей Касьянов.

По информации пресс-службы администрации региона, новый спортинвентарь и тренажеры будут использоваться для проведения тренировок по общефизической подготовке, как профессиональных хоккеистов, так и воспитанников детской спортивной школы при ХК «Тамбов».