Тамбовская предпринимательница лишилась дорогого авто из-за долгов по налогам

Машину выставят на продажу

В отделении судебных приставов по Уваровскому и Мучкапскому районам УФССП России по Тамбовской области на исполнении находится производство о взыскании с предпринимательницы из Уварово задолженности по налогам. Ее размер составляет 14 миллионов рублей.

Судебный пристав-исполнитель направил запросы в регистрирующие органы и выяснил, что в собственности у должницы есть автомобиль Audi Q5. На иномарку наложили арест, изъяли и теперь передают на принудительную реализацию.

- Стоимость кроссовера оценивается в 1 миллион 200 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области. - В случае успешной продажи имущества вырученная сумма пойдет в счет погашения налоговой задолженности.

Фото УФССП по Тамбовской области