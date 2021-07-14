Тамбовчанина осудят за торговлю военными медалями

В Тамбове завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя, который обвиняется в незаконном сбыте государственных наград. Выяснилось, что мужчина, испытывая материальные трудности, выставил объявление на одной из виртуальных торговых площадок о продаже пяти медалей: «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР» и «Ветеран труда».

Во время мониторинга сети Интернет транспортные полицейские нашли объявление тамбовчанина и выступили в качестве заинтересованных коллекционеров.

Оперативники договорились с продавцом наград о встрече на привокзальной площади Тамбова и сразу после «сделки» задержали злоумышленника, после чего отвезли его в дежурную часть линподразделения.

По словам тамбовчанина, медали он купил еще в 2017 году у незнакомого ему человека, кому они принадлежали, он не знает. Согласно экспертизе, изъятые медали являются государственными наградами СССР, они изготовлены заводским способом и имеют культурно-историческое значение.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 324 УК РФ «Незаконный сбыт государственных наград СССР».

- В настоящее время расследование уголовного дела завершено и с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в управлении на транспорте МВД России по ЦФО.